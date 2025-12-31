Haberler

Kontrolden çıkan tırın raylara uçtuğu kazada tren seferleri durduruldu: 1 ölü

Aydın Efeler ilçesinde otobandan çıkan bir tır, dönüş yapmadan demiryoluna uçarak yaklaşık 40 metre ilerledi. Kaza sonucu tırın sürücüsü hayatını kaybetti ve Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri durduruldu.

Aydın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir tır otoban çıkışı döner kavşaktan düz gidip yaklaşık 40 metre uçtu. Demiryolu üzerinde askıda kalan tırın sürücüsü hayatını kaybetti, kaza nedeniyle Aydın- Denizli arasındaki tren seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

Kaza saat 23: 40 sıralarında Efeler İlçesi Aydın-Denizli otoyolu Pınardere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 35 BHM 182 plakalı dorseyi taşıyan Yunus Uğurlu (28) yönetimindeki 45 AKC 644 plakalı tır, otobandan çıkıp Aydın-Denizli karayoluna gireceği sırada Pınardere Kavşağından dönmeden direk tren yoluna uçtu. Önce yol kenarındaki demir bariyerleri kıran tır ardından karayolu ile demir yolu arasındaki yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki çukuru adete uçarak geçti. Demiryolu raylarına takılarak durabilen tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlığındaki yük kupayı kağıt gibi ezdi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 ihbar hattına bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Yunus Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz gencin cenazesi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bu sırada tırın bir kısmının demiryolu üzerinde kalması nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri iptal edildi. Bölgedeki elektrik hatlarındaki akım kesildi. Kurtarma çalışmaları tamamlanıp hasar gören raylar tamir edilinceye kadar Aydın-Denizli arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
