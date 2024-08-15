Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Ters Şeritten Giden Araç Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli yönüne ters şeritten giden hafif ticari araç trafiği felç etti. Trafik ekiplerinin kontrol noktasında da dur ihtarına uymayan sürücü kayıplara karıştı.

Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli yönüne ters şeritten giden hafif ticari araç trafiği felç etti. Trafik ekiplerinin kontrol noktasında da dur ihtarına uymayan sürücü kayıplara karıştı.

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli istikametine doğru bir aracın ters şeritten gittiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Dallıca Mahallesi girişindeki kontrol noktasında aracı durdurmak istemelerine rağmen 03 EE 838 plakalı hafif ticari araç sürücüsü 'dur' ihtarına karşılık vermeyerek kaçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Pes dedirten görüntü

Karayolundaki diğer araçların gecenin karanlığında kendi şeridinde seyreden araçla karşı karşıya gelmelerine rağmen faciadan dönülmesi teselli olurken görüntü kayıtları da polislere teslim edildi. Uzun uğraşlara rağmen bulunamayan sürücünün plakasına dur ihtarına uymamak, trafikte ters şeritte seyretmek gibi farklı maddelerden yüklü miktarda ceza yazıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar Nazilli trafik Atça 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title