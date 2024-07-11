Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML) suçundan 6 şüpheli kıskıvrak yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN