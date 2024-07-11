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Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML) suçundan 6 şüpheli kıskıvrak yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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