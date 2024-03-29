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Aydın'da terör propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

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Aydın'da terör propagandası yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda Didim, Efeler ve Germencik ilçelerinde terör örgütü TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Efeler Aydın Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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