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Aydın'da Terör Propagandası Yapan 17 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1- 22 Mart tarihleri arasında terör propagandası yapan 17 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1-22 Mart 2024 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyonlarda terör örgütleri; TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ'nin propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 22 Mart Aydın Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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