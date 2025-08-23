Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlıklarını Önlemek İçin Jandarma Devriye Gezdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemek için jandarma ekipleri köy köy devriye gezerek hem tarlaları kontrol etti hem deçiftçileri bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede ekipler Efeler ilçesinde de geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak Kardeşköy, Kızılcaköy, İmamköy, Musluca, Eğrikavak mahallelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçiler de hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi. Tarımsal ürün hırsızlıklarına karşı devriye faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN