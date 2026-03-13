Haberler

Karacasu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: "7 adet Yunan sikkesi ele geçirildi"

Karacasu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: '7 adet Yunan sikkesi ele geçirildi'
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan operasyonda, 7 adet gümüş Yunan sikkesi ve bir minyatür heykel ele geçirildi. Jandarma ekipleri, İ. D. isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada tarihi eserlerin yanı sıra dedektör ve tabanca da buldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 adet gümüş Yunan sikkesi ve bir minyatür heykel ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart 2026 tarihinde Yaykın Mahallesi'nde İ. D. (63) isimli şahsın ikametinde arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada 7 adet Athena gümüş Yunan sikkesi olduğu değerlendirilen tarihi obje, 1 adet minyatür heykel, 3 adet dedektör, 1 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
