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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
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Roma dönemine ait tarihi eserleri 200 bin dolara satmaya çalışan üç şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ellerindeki Roma dönemine ait eserleri 200 bin dolara satmak isteyen üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Germencik ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri iddiaya göre 200 bin dolara satmak isteyen Ş.K., İ.K. ve Y.T. isimli şüpheli şahısların kullandıkları araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet 20x15 cm ebatlarında tanrıça büstü, 1 adet 30x25 cm ebatlarında tanrıça büstü, 1 adet 40x30 cm ebatlarında heykel ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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