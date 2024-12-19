Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği: Patlatılan Çantadan Bebek Bakım Malzemeleri Çıktı

Aydın'da hastane yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan çantadan bebek bakım malzemeleri çıktı.

Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN