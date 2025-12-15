Aydın'da bir haftada 343 aranan şahıs yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 343 kişi yakalandı.

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 8-14 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 119 bin 597 kişinin sorgulaması yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personeli ile yaptığı bir haftalık denetimlerde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede 23 narkotik olayında 23 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında meydana gelen 157 olayın 157'si aydınlatıldı, 119 kişiye işlem uygulandı, 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılık olaylarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri 225 uygulama noktasında toplam 77 bin 147 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda 241 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda ise 55 narkotik olayında 61 şüpheliye işlem yapıldı. Bu olaylara ilişkin 8 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 635 olayın 555'i aydınlatıldı. Bu kapsamda 521 şüpheliye işlem yapıldı, 7 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 4 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri, toplamda 18 uygulama noktasında 42 bin 450 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 102 aranan şahsı yakaladı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın'da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı. - AYDIN