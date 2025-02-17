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Aydın'da Suçla Mücadele: 129 Gözaltı, 63 Tutuklama

Aydın'da Suçla Mücadele: 129 Gözaltı, 63 Tutuklama
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Aydın'da yapılan son operasyonlarda, 129 aranan şahıs yakalanırken, 63'ü tutuklandı. Emniyet güçleri, yasa dışı maddeler ve silahlar ele geçirdi.

Aydın'da son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs yakalandı, 63 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda emniyet ekiplerince 10-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 19 bin 956 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalarda son bir haftada 129 şahıs yakalandı, 63 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 121 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 421 gram uyuşturucu madde ve 406 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 21 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 22 bin 887 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 158 araç trafikten men edildi, 5 bin 255 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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