Aydın'da Son 6 Ayda 2 Bin 393 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Son 6 Ayda 2 Bin 393 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 393 kişi yakalandı. Operasyonlar, hapis cezası bulunan kişilere odaklandı ve yakalananlar arasında narkotik suçlar, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık gibi birçok suç yer alıyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince son 6 ayda yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 393 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan bin 250 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 79 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 98 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 34 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 832 şahıs olmak üzere toplam 2 bin 393 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında narkotik suçlardan suçundan 264 şahıs, hırsızlık suçundan 227 şahıs, yaralama suçundan 175 şahıs, dolandırıcılık suçundan 118 şahıs, cinsel suçlardan 51 şahıs, yağma suçundan 33 şahıs, öldürme suçundan 22 şahıs, terör suçundan 6 şahıs ve diğer suçlardan bin 497 şahsın olduğu tespit edildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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