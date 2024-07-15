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Aydın'da Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın: 80 Kişi Dumandan Etkilendi

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 4. gününe girildi. Şu ana kadar toplam 80 kişi dumandan etkilendi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 4. gününe giren yangında şu ana kadar toplam 80 kişi dumandan etkilendi.

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 4. güne girildi. Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yaklaşık 67 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor. Yangının bir an önce söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi de (UMKE) dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk ediyor.

Bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken alevlerin ikinci depoya sıçraması sebebiyle yeniden büyüyen yangınlara müdahale esnasında 20 kişi daha olmak üzere şu ana kadar toplamda 80 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın söndürme uçak ve helikopteri ile havadan, çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman araçlarıyla da karadan yapılan müdahaleler aralıksız sürerken, 23 ilden de söndürme çalışmalarına destek verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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