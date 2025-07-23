Aydın'da 'Şok' Trafik Uygulaması: Sürücüler Denetlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan 'Şok' trafik uygulamasında sürücüler hem denetlendi hem de bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesi Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolunda 'Şok' trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda 92 araç ve 158 şahıs kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler de cezadan kaçamadı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yol Kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN