Evi kurşunlayan iki şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve silahla ateş eden G.Y. ve M.A. isimli yaşı küçük şahıslar, polis tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve silahla ateş eden şahıslar polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak tarihinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir ikametin ateşli silahla kurşunlanması olayı ile ilgili Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, meydana gelen olayın failleri olduğu tespit edilen G.Y. ve M.A. isimli yaşı küçük şahıslar yapılan operasyonla olayda kullanılan 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile birlikte yakalandı. Haklarında Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayıl ı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. G.Y. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
