Özlüer kardeşlerin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Aydın'da fırında gerçekleşen silahlı saldırıda Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer hayatını kaybetti. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşlerin cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Mart Cuma günü saat 16.45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş U.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özlüer kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

Yok böyle ceza! Motosikletini satsa bu parayı ödeyemez
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var