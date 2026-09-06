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Aydın’da silahlı kavga: 1 yaralı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde Cezaevi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G. ile E.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. E.İ. belindeki tabancayı çıkartarak F.G.'ye doğrulttu. F.G.'yi bacaklarından yaralayan E.İ. motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri E.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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