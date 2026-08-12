Haberler

Telefoncuya silahlı saldırı: İş yeri sahibi ağır yaralı

Telefoncuya silahlı saldırı: İş yeri sahibi ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir telefoncuya gelen iki kişi, iş yeri sahibi R.K. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü; şüphelilerden biri R.K.'ye ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan R.K., hastanede tedaviye alındı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinde sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir telefoncuda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen 2 kişi ile iş yeri sahibi R.K. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İş yerine gelen iki şahıstan biri belindeki tabancayı çıkartarak R.K.ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan R.K. ağır yaralanırken, olayın şüphelileri otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri R.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma soruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haluk Levent'in bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü manken evleniyor! Plajda 'evet' dedi

Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Vatandaşları tedirgin eden manzara! Birkaç gün arayla kıyıda görüldü
Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Mekke Savunma Anlaşması'nda Mısır krizi: Suudi Arabistan istemiyor

Mekke Anlaşması'nda kriz! Suudi Arabistan o ülkeyi istemiyor
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı