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Aydın'da 'Sibergöz' Operasyonu: 7 Kişi Suç İçerikli Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alındı

Aydın'da 'Sibergöz' Operasyonu: 7 Kişi Suç İçerikli Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonunda, suç içerikli paylaşımlar yapan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon çerçevesinde 164 işletme kontrol edilirken, 4 bin 983 şahıs sorgulandı ve 3 aranan kişi yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonunda suç içerikli paylaşımlar yapan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında, 205 personelin katılımıyla 'Sibergöz' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 'Müstehcenlik' suçundan 4, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 3 olmak üzere toplam 7 şüphelinin suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyet kapsamında 164 işletmenin kontrolü yapılırken 4 bin 983 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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