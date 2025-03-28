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Aydın'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü, aracı sağa çekip yanında bulunan yaşlı kadını kurtardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, İzmir bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.D idaresindeki 09 UN 164 plakalı otomobil, İzmir Bulvarında seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü M.D, aracı sağa çekip otomobilde bulunan yaşlı kadını çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında araç büyük zarar gördü. Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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