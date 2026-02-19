Taşkında mahsur kalan vatandaşın kurtarılma anları jandarma kamerasına yansıdı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Menderes Nehri'nin taşması sonucu birçok arazi sular altında kalırken, suların ortasında mahsur kalan vatandaşın helikopter ile kurtarılma anı jandarma kamerasına anbean yansıdı.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Büyük Menderes Nehri'nde yer yer taşkınlar meydana geldi. Koçarlı ilçesinden de geçen nehrin taşması sonucu ovadaki birçok arazi ve hayvan damları sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, Kasaplar Mahallesi'nde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, yaşanan taşkın üzerine suların ortasında mahsur kaldı. Kara bağlantısının kesildiği bölgede Öpöz'ün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonuna ait jandarma kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Helikopter kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, Öpöz'ün mahsur kaldığı yerden kurtarılması ve güvenli bir şekilde helikoptere alınması yer aldı.

Konu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın'da Selde Mahsur Kalan Vatandaşımız Jandarma Helikopterimiz ile Kurtarıldı. Aydın ili Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan 1 vatandaşımız olduğu ihbarının alınması üzerine Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığımıza ait helikopter ve HATU personelimiz süratle bölgeye intikal etti. Mahsur kalan vatandaşımız, kurtarma vinci marifetiyle bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tahliye edildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı