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Aydın'da Şantiye Çatısına Çıkan Kişi Gazeteciler Gitmeden İnmeyeceğini Söyledi

Aydın'da Şantiye Çatısına Çıkan Kişi Gazeteciler Gitmeden İnmeyeceğini Söyledi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacağı olduğu iddiasıyla bir kişi şantiyenin çatısına çıkarak gazetecilerin gitmesi durumunda ineceğini ifade etti. Polisin ikna çabaları sonrasında şahıs çatıda yapılan görüşmelerin ardından indirildi ve karakola götürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alacağı olduğu iddiasıyla şantiyenin çatısına çıkan bir kişi, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Gazeteciler giderse inerim" dedi. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek karakola götürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği bilinmeyen bir şahıs, güçlendirme çalışmaları yapılan Hidayet Sayın Kültür Merkezi'ndeki şantiye alanının çatısına çıktı. Eylem yaptığı binada çalıştığını ve alacağı olduğu iddiası ile çatıya çıkan şahsı, fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıya çıkarak şahısla görüştü. Bir süre şahsın ikna çalışması devam ederken, çatıya çıkan şahıs, o esnada olayı haberleştirmek için bölgede bulunan gazetecilerin gitmesini istedi. Şahsın "Gazeteciler giderse inerim" demesi üzerine gazeteciler olay yerinden uzaklaştı. İkna edilen şahıs, şantiyenin arka tarafından indirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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