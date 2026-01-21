Haberler

Pazar kavgasının şüphelileri tutuklandı

Pazar kavgasının şüphelileri tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda yer anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada, 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda 3 kişi silahla, 8 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda iki esnaf arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz 20 Ocak 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Salı Pazarı içerisinde pazarcı esnafları arasında yer anlaşmazlığından dolayı meydana gelen, 3 şahsın silahla yaralanmasına ve 8 şahsın da darp neticesinde yaralanmasına sebep olan silahlı kavga ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimiz genelinde suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Günler sonra Beştepe'de kritik görüşme! 1 saat sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı