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Aydın'da Sağanak Yağış Yolu Göle Döndürdü

Aydın'da Sağanak Yağış Yolu Göle Döndürdü
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Aydın'da etkili olan sağanak yağış, İncirliova-Efeler karayolunun göle dönmesine neden oldu. Trafik tek şeritten sağlanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Aydın'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle İncirliova- Efeler karayolu göle döndü. Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Aydın için turuncu kod uyarısında bulunmuştu. Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle İncirliova ilçesi girişi göle döndü. Park halindeki araçların su içinde kaldığı karayolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Efeler ilçesinden İncirliova istikametine seyir halinde olan araçlar, karayolunda biriken sular nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Karayolu üzerindeki durak ise sular altında kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, su birikintisi nedeniyle kaza meydana gelmemesi için karayolunda işaretlemeler yaptı. Hızlı gelen bazı sürücüler, biriken sular içine dalıp ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinin olduğu karayolundaki suların tahliyesinin gecikmesi zaman zaman sürücülere tehlikeli ve zor anlar yaşattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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