Aydın'da sağanak yağış sele dönüştü - Haberler

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Aydın'da sağanak yağış sele dönüştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da sağanak yağış sele dönüştü Vendik değil, Aydın Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da sağanak yağış sele dönüştü

Vendik değil, Aydın

AYDIN - Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı. Bir çok cadde ve sokak adeta dereye dönerken şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler teyakkuz halinde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi sününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - 3. Sayfa

Aydın su 3. Sayfa Haberler

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