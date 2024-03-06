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Aydın'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üzerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şüphelinin üzerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca, Hıdırbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma esnasında A.Ş. isimli şüpheli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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