Haberler

Köşk'te ruhsatsız silah ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk ilçesinde yapılan operasyonda H.K. isimli şüphelinin ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde H.K. (52) isimli şüphelinin Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi'ndeki ikamet ve deposunda 06 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen aramada; 7 adet bıçak, 3 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 adet av tüfeği dürbünü, 10 gram barut, 6 adet av tüfeği fişeği 11 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

