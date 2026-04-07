Köşk'te ruhsatsız silah ele geçirildi
Köşk ilçesinde yapılan operasyonda H.K. isimli şüphelinin ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde H.K. (52) isimli şüphelinin Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi'ndeki ikamet ve deposunda 06 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen aramada; 7 adet bıçak, 3 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 adet av tüfeği dürbünü, 10 gram barut, 6 adet av tüfeği fişeği 11 adet 9 mm mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı