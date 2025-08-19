Aydın'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 4 Şüpheli Yakalandı
Aydın'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda ruhsatsız silah taşıyan 4 kişi yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 420 mermi ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ruhsatsız silah taşıyan 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik Didim, Efeler, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde münferit ve planlı hedeflere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 420 adet fişek ve mermi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
