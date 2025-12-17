Haberler

Cephanelik gibi evden otomatik silahlar çıktı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, suç örgütlerine silah temini sağladığı belirlenen 61 yaşındaki K.S.'yi hedef aldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eve yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Olay, Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, K.S. (61) isimli şüphelinin bölgede suç örgütlerine silah temini sağladığını belirledi. Yapılan incelemeler sonunda harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Bomba arama köpeklerinin de desteğiyle adreste yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik av tüfeği, 3 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 1 otomatik tüfek şarjörü, 178 adet tabanca fişeği, 81 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
