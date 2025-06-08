Aydın'da Otoyolda Patlayıcı Madde Atan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Otoyolda Patlayıcı Madde Atan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir araçtan otoyol üzerine patlayıcı madde atan 22 yaşındaki M.A.T. yakalandı. Şahıs, adli işlem ve 2 bin 399 TL para cezası ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol üzerinde bir araçtan patlayıcı madde atarak trafiği tehlikeye düşüren şahıs yakalanarak para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından Germencik ilçesinde otoyol üzerinde bir araçtan yanıcı/patlayıcı madde atıldığı belirtilerek paylaşımlarda bulunulması üzerine harekete geçildi. Otoyol Jandarması tarafından kamera incelemesi ve yapılan araştırmada; 07 Haziran 2025 günü saat 23.35 sıralarında, Germencik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Aydın-Söke istikametindeki 525 nolu Devlet Karayolu'nun 1,4'üncü kilometresinde bir araçta yolcu olarak bulunan M.A.T. (22) isimli şahsın, araç seyir halindeyken camdan dışarıya ses ve gürültü çıkaran patlayıcı madde attığı tespit edildi. Şüpheli yakalanarak 2 bin 399 TL idari para cezası ile adli işlem yapılmasına müteakip serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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