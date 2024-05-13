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Aydın'da Otoyol İnşaatında Vinç Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonucu meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonrası meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İş kazası, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vinç bir işçinin üzerine devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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