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Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil refüje çıktı, sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri refüje çıkarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Efekent Bulvarı ve Yörük Ali Efe Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 BAB 701 plakalı otomobil ile 10 ASN 420 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 10 ASN 420 plakalı otomobil refüje çıkarken, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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