Aydın'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın, Kazayı Hafif Atlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada otomobili çarptığı yaşlı kadın kazayı hafif şekilde atlatırken, yakınlarını telefonla arayıp, "Merak etmeyin iyiyim" diyerek sakinleştirdi.

Kaza, Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 82 yaşındaki Semiha Y.'ye, Ramazan T. idaresindeki 09 DA 151 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede ambulans sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan yaşlı kadın, yakınlarını cep telefonu ile arayarak durumunun iyi olduğunu bildirdi. Telefonda, "Karşıya geçivereyim dedim. Araba geldi bana çarptı, oturdum kaldım. Çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ramazan T. ise yaşlı kadının yakınlarını bizzat arayarak, "Annenize çarpan kişi benim. Tam ışıklarda geçiyordu, hafif vurdum ama olsun, yine de ambulans geliyor, film çekilsin" diyerek aileyi teselli etmeye çalıştı.

Yaralı Semiha Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN