Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin 13 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Ovaeymir Mahallesi Poligon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle 13 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
