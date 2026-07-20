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Otomobille çarpışan kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Otomobille çarpışan kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile çarpışarak savrulan kamyonet refüje çıkarak durabildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.T. idaresindeki 09 AEZ 513 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 09 F 6409 plakalı kamyonetle Ünal Özgedek Bulvarı kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü T.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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