Aydın'da Orman Yangınları İçin Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Aydın'da Orman Yangınları İçin Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri
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Aydın Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. 2025 yılına kadar belirlenen tarihlerde ormanlık alanlara giriş izne tabi olacak.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından muhtemel yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar da yangınlara karşı bilgilendiriliyor.

Aydın Valiliğinin 2025/1 Sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler konulu kararı kapsamında 01.06.2025-31.10.2025 tarihleri arasında belirlenen bölgelerdeki alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olunacak. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine ve vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alması amacıyla Aydın ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirilerek, camilerden, devriye araçlarından vatandaşlar bilgilendiriliyor. Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlar ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA, drone ve gözetleme araçları ile sürekli kontrol edilmeye devam ediliyor.

Ormanlık alanda mangal yakılmaması, anız yakılmaması, cam ve sigara izmaritlerinin ormanlık ve kuru alanlara atılmaması konusunda vatandaşlar sıklıkla bilgilendiriliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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