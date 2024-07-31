Aydın'da Orman Yangını: Su Borusu Tamiri Sırasında Çıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangının arazide su borusu tamir edilirken yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi.

Kuyucak Gencelli Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında zeytin bahçesinden çıkan yangın sonucu alevler ormanlık alana sıçrayarak yaklaşık 8 bim metrekare içerisinde yangın meydana geldi. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu M.İ. isimli şüphelinin zeytin bahçesi içerisinde sulama borusunu ısıtarak tamir etmek için yakmış olduğu ateşin kontrolden çıkarak orman yangınına neden olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında taksirle yangına neden olmak suçundan adli, emre aykırı davranıştan ise 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı. - AYDIN