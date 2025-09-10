Haberler

Aydın'da Okul Çevrelerinde Önleyici Kolluk Devriyesi

Aydın'da Okul Çevrelerinde Önleyici Kolluk Devriyesi
Aydın'ın Çine ve Köşk ilçelerinde jandarma, okul çevrelerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirerek güvenlik tedbirlerini artırdı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul müdürleri ve servis şoförleri bilgilendirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Çine ve Köşk ilçesinde jandarma tarafından okul çevrelerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akçaova İlkokulu ve Ortaokulu, Akçaova Anadolu Lisesi, Kahraman Mahallesi İlköğretim Okulu çevresinde, yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle "Önleyici Kolluk Devriyesi" gerçekleştirildi. Okul çevresinde tedbir amaçlı incelemeler yapılırken, okul müdürü, okul çalışanları, servis şoförleri ile çevrede bulunan işletmeler gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesi hususunda bilgilendirildi.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Köşk ilçesine bağlı mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıması yapan okul servis araçları, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetlendi. Denetim kapsamında 9 okul taşıtı sürücüsüne, servis kullanan 70 öğrenciye hız, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte güvenliği sağlayacak diğer konular hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
