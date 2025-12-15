Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 HS 406 plakalı otomobil ile 09 APD 690 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kaza bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla otomobile çarptığı yer alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN