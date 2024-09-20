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Aydın'da Motosiklet Sürücüsü ve Resmi Kurum Aracı Arasında Yol Verme Tartışması

Aydın'da Motosiklet Sürücüsü ve Resmi Kurum Aracı Arasında Yol Verme Tartışması
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü ile resmi kurum aracı sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Olay yerine gelen polis, durumu yatıştırmak yerine basın mensubuna engel oldu. Tartışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile aynı yönde ilerleyen resmi bir kuruma ait araçtan inen şahıs arasında yol verme tartışması yaşandı. Kurum aracından inerek motosikletlinin yanına gelen kişiyi mahalleli sakinleştirmeye çalıştı. Olay anını görüntülemeye çalışan basın mensubunu ise bir polis, "Gazeteci olman umurumda değil, bana gazeteciyim deme. Ben görüntüye girmeyeyim diye uyarıyorum seni" sözleri ile işini yapması engellendi.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen 06 BOU 066 plakalı resmi kurum aracı içerisindeki şahıs ile 09 ALL 959 plakalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Resmi kurum araç sürücüsünün yol istemesi üzerine motosiklet sürücüsü kenara çekildi. Motosikletin yanında duran kurum aracındaki şahıs ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Aracından inen kişi motosiklet sürücüsünün yanına gelirken, olayı gören mahalle sakinleri de tartışmanın büyümemesi için tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından bölgeden ayrılan taraflar, yaklaşık 30 metre sonra yine tartıştı. Bölge esnafı ve mahalle sakinleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemeye çalışırken, olay yerine gelen polis ekipleri olan biteni anlamaya çalışıp, tarafları ayırdı. Aracından inen şahıs ile motosiklet sürücüsü birbirinden şikayetçi oldu.

Polis memuru gazeteciyi engellemeye çalıştı

Yol verme tartışmasını görüntüleyen bir basın mensubunun ise olay yerindeki bir polis tarafından işini yapması engellenmeye çalışıldı. Polis memuru olay yerini bırakıp basın mensubunun çekim yaptığı yere gelerek, "Gazeteci olman umurumda değil, bana gazeteciyim deme! Ben görüntüye girmeyeyim diye uyarıyorum seni" sözleri ile işini yapmasını engelledi.

Tartışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Trafikte yaşanan tartışmanın başlama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde her iki şahsın tartışması ile mahalle sakinlerinin araya girmesi anbean kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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