Aydın'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü ve kurye yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve kurye yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

Söke'de motosiklet yayaya böyle çarptı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Sinan A., yolda seyreden araçların sağından geçerken yolun karşısına geçmek isteyen kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kurye Veysel B.'yi görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada motosiklet sürücüsü ve kurye yaralanırken, kurye Veysel B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yaya çarpması sonucu yerde sürüklenmesi yer alıyor.