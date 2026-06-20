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Motosiklet kazasında yaralandı, kardeşinin çarptığını iddia etti

Motosiklet kazasında yaralandı, kardeşinin çarptığını iddia etti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletten düşen sürücü, kardeşinin cipiyle kendisine kasten çarptığını iddia etti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, ifadesinde kardeşinin cip ile kendisine çarptığını iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Anbarcık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 DU 114 plakalı motosiklet sürücüsü K.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetin kaybolması sonucu motosikletten düştü. Düşmenin etkisiyle yola savrulan K.Ö. yaralandı. K.Ö.'yü yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve kesikler oluşan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Kardeşim bilerek çarptı" iddiası

Kazanın ardından ifadesi alınan K.Ö., seyir halindeyken kardeşi M.Ö.'nün, diğer kardeşi M.Ö.'nün de yolcu olarak içerisinde bulunduğu, 09 KR 069 plakalı cip ile arkadan gelerek kasten kendisine çarptığını ve olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Öte yandan, ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücü M.Ö. ile araçta bulunan diğer kardeş M.Ö.'nün de ifadelerine başvurulduğu, şahısların K.Ö.'ye herhangi bir temaslarının olmadığını beyan ettikleri öğrenildi. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayın, kardeşler arasında daha önceden var olan husumetten kaynaklandığı iddiası üzerine kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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