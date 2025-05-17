Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralı, Denetimler Sıklaştırıldı

Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralı, Denetimler Sıklaştırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç sürücünün hayati tehlikesi sürerken, artan kazalar nedeniyle trafik polisleri denetimlerini sıklaştırdı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan gencin hayati tehlikesi devam ederken, son günlerde artan motosiklet kazaları sonrasında trafik polisleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kaza, Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı TOKİ Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ACE 501 plakalı motosiklet sürücüsü Y.B.A., iddialara göre aşırı süretli bir şekilde seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan genç sürücü, yerde süreklendiği esnada başını önce taşa daha sonra çöp kutusuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla ADÜ Arşatırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Y.B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Denetimler sıklaştırıldı

Son günlerde artan motosiklet kazaları sebebiyle harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Aydın genelindeki birçok noktada çalışma gerçekleştiren trafik polisleri, motosiklet sürücülerini hem denetledi hem de bilgilendirdi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulanırken, motosiklette kask kullanımı başta olmak üzere reflektör yelek giyilmesi, hız ve trafik kurallarına uyulması konularında sürücüler bilgilendirildi. Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının da artması üzerine denetimlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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