Aydın'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Feslek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde ilerleyen Musa Ulutaş (23) idaresindeki 09 AEB 29 plakalı sepetli motosiklet, kendisi ile aynı şeritte bulunan ve bekleme yapan ATV'yi sollamak istedi. Bu sırada arkadan gelen G.E. yönetimindeki 20 AGB 705 plakalı kamyon ile çarpışan Ulutaş, kullandığı motosikletin altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ulutaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Polis ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici marifeti ile otoparka çekildi. Ulutaş'ın cansız bedeni iste hastane morguna kaldırıldı. Ulutaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN