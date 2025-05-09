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Aydın'da Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 3 Ölü

Aydın'da Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 3 Ölü
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletle, traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Söke-Koçarlı yolu Çakırbeyli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KH 160 plakalı motosiklet ile 77 ADP 618 plakalı traktör yol üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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