Aydın'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Kuyucak ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili yürütülen operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 4 çalıntı motosiklet de ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarına yönelik yürütülen soruşturmada, hırsızlık olaylarının faili oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa