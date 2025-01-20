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Aydın'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Aydın'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan motoru çalan 2 şüpheli, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin toplamda 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan motoru çalan şüpheliler, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi Koğuk Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs Karpuzlu-Milas Karayolu üzerinde kontak anahtarı üzerinde bıraktığı bir adet motosikletinin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığını ihbar etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Karpuzlu ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli ve detaylı araştırma sonucu motosiklet hırsızlığını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Milas ilçesinde 6, Karpuzlu ilçesinde 2 olmak üzere toplam 8 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çalmış olduğu motosiklet Karpuzlu Hatipkışla Mahallesi Ova mevkiinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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