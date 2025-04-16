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Aydın'da Mantolama İşi Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Aydın'da Mantolama İşi Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi sırasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi 2351 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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