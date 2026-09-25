Aydın'da lise önünde pompalı tüfekle gezen 2 şüpheli ve 1 bağlantılı adliyeye sevk edildi

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin önünde pompalı tüfekle gezen 2 şüpheli ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüphelinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisleri fark eden çocuklar ellerinde bulunan pompalı tüfeği, okulun yakınında bulunan Fatih Kapalı Pazar Yeri içerisinde park halinde bulunan bir minibüsün altına saklayarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen ekipler, silahın ve çocukların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda pompalı tüfek, park halindeki minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin bulunması için arama çalışmalarını genişletti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin R.E.Ç. ve E.A. oldukları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından 2 şüpheli Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın okulla alakasının olmadığını söylediler

Gözaltına alınan 2 şüphelinin ilk ifadelerinde okul ile bir bağlantılarının olmadığını, silahı satın alıp eve gittikleri esnada polisleri görünce korktuklarını ve silahı saklayıp kaçtıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri üzerine çalışmalarını genişleten ekipler, gençlerin silahı satın aldıklarını belirttikleri E.K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin 18 yaş altında olmaları sebebiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri tamamlanan R.E.Ç., E.A. ve E.K. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı