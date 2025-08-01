Aydın'da Kuruyan Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kökü kuruyan bir ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kökü kuruyan ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 09 SY 083 plakalı aracın üzerine devrildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe açtı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı olay sonrası, bölgede kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - AYDIN